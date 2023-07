Le lezioni del Tour de France al Giro d' Italia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sono bastati 5 giorni per farci capire bene come stanno le cose. 5 giorni, anzi, 5 tappe che hanno regalato agli appassionati di ciclismo (e magari a coloro che lo sono diventati semplicemente guardando quanto successo in questa settimana) emozioni, ed il livello agonistico sportivo lontano anni luce da quanto tristemente viene offerto da noi ald’. Ildeè un altro mondo. E questoforse ancor più dei precedenti. Soprattutto un altro mondo rispetto alla corsa a tappe che si snoda sulle nostre strade. Certo, già alla vigilia, soltanto leggendo la lista dei partecipanti (tra cui, tristemente solo 7ni, con ruoli di secondo piano) era chiara la differenza: un conto è avere al nastro di partenza Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, un altro è avere Primo ...

