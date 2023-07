Le corse green costano 150mila miliardi Occhio al Timmermans bis

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il dato che sfugge alla gran parte degli strateghiè sempre lo stesso, ovvero quello di creare un sistema sì eco-sostenibile, ma senza barattare l’economia e la produzione per la “salvezza” del pianeta. Una salvezza piuttosto particolare, visto che mentre l’Unione Europea procede a colpi di direttive (vedasi per le case, per esempio), dall’altra parte – Cina e India su tutte – si inquina come se non ci fosse un domani. Il peso della Cina sul pianeta Ma squaderniamo qualche cifra. Se si parla di produzione mondiale di Co2, per esempio, al primo posto troviamo il regime di Xi Jinping, che da solo supera le quattro economie più importanti della Terra. Stiamo parlando di un 33 per cento di produzione totale, contro il 12,5 per cento degli Stati Uniti, il 7,3 del Vecchio Continente, il 7 dell’India ed infine il 5 per cento della Federazione ...