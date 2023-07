L’azzurro è perfetto | altra vittoria e terzo turno conquistato

(Di giovedì 6 luglio 2023) Proseguono finalmente senza intoppi i match sui campi londinesi anche se il calendario è stato altamente rivisto: sorridono gli italiani PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTOSEGUICI SUL NOSTROINSTAGRAM Il programma di Wimbledon sta cercando di procedere spedito dopo gli ultimi due giorni ricchi di interruzioni e match rinviati. Oggi, giovedì 6 luglio, non sono previste piogge Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...nella seconda parte del primo appuntamento contro. Il n. in tal senso, estremamente abile nel modificare'andamento ... Mentre per Roberto, numeri inequilibrio: 20 winners e 20 ......da sfoggiare durante le belle giornate estive che ci ... In nuance accese, come il verde,e il corallo per farsi ...Tra questi c'è il derbytra Matteo Berrettini e Lorenzo ...'idolo di casa, nonostante le 36 primavere, è partito con il ... Infine il russo Safiullin,al servizio nel primo match ...