Lazzaretto Estate | a Bergamo arriva Madame

(Di giovedì 6 luglio 2023). Per la gioia dei tanti fan, si esibirà in concerto venerdì 7 luglio alle 21.30 nella suggestiva cornice del. Il live rientra nel calendario de “L’Amore Tour”, che sta vedendo protagonista questa artista in numerose città, e viene proposto nell’ambito della rassegna2023. Dopo aver pubblicato il suo secondo album “L’amore” (Sugar), che è uscito il 31 marzo e ha debuttato alla #1 della Top Album Fimi,porta la sua nuova musica e i maggiori successi che l’hanno resa una delle artiste più ascoltate degli ultimi dieci anni sui palchi più suggestivi della penisola. Il 7 luglio tappa a, per un evento curato da Shining Production.è anche la ...

Il resto della rassegna Dopo gli Snarky Puppy, il palcoscenico delaccoglierà il trio di Stefano Bollan i, venerdì 14 luglio, e la superstar della chitarra Pat Metheny , mercoledì 19 ...... da Isola a), perché sono i punti clou del divertimento, spesso fuori controllo, dove si ... altre da approvare in Consiglio comunale, in vigore dalla prossima', spiega l'assessore ...Anche se quest'ormai saranno solo prorogati i divieti anti vetro partiti il 10 giugno e ... Ticinese, Darsena, Navigli, Tortona, NoLo, corso ComoGae Aulenti, Garibaldi, Brera, Isola,, ...

Lazzaretto di Bergamo in scena fino al 30 di luglio 2023 Dietro la Notizia

BERGAMO, Italy and BRESCIA, Italy, June 9, 2023 /PRNewswire/ -- A long summer of pop will celebrate Italian Capital of Culture 2023: hundreds of ...Bergamo e Brescia Capitali della Cultura ospitano i concerti principali, al trombettista Enrico Rava una scultura della sua mano di Dante Mortet ...