Lazio | a un passo il colpo D’Ambrosio a zero | i dettagli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Danilo, terzino oggi svincolato dopo il contratto scaduto in questa stagione con l’Inter, è a undallaDanilo, terzino oggi svincolato dopo il contratto scaduto in questa stagione con l’Inter, è a undalla. Come riferito da Gianluca Di Marzio, all’inizio della prossima settimana ci sarà un incontro per chiudere ila parametro

...del difensore sudcoreano Db Napoli 02/03/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ ... poi il Bayern farà scattare la clausola rescissoria col Napoli È l'ultimoprima dell'annuncio ...Sono unavanti rispetto ai rivali in campionato. Savelli scrive: 'Nonostante sia la squadra ... Napoli, Milan,e Juventus hanno cambiato direttore sportivo e dovuto rivedere i piani ...Oltre la metà di queste sono in corso tra Lombardia e. Ma nel 97% dei casi nell'ambito penale ...ritengono la richiesta anticostituzionale - rimarca - In merito alla questione qualcheè ...La Lazio è in cerca di rinforzi, in vista della prossima stagione che si preannuncia impegnativa. La priorità è l'attacco, ma anche difesa e centrocampo hanno bisogno di ...La Lazio è in cerca di rinforzi, in vista della prossima stagione che si preannuncia impegnativa. La priorità è l'attacco, ma anche difesa e centrocampo hanno bisogno di ...