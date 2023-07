L’avvocato del Principe Harry chiama “in causa” uno spazzacamino del ‘700

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilè impegnato in queste settimane in diverse vicenda legali, una delle quali lo vede muovere contro il Mirror, con l’accusa di pirateria informatica.per la quale il secondogenito del Re Carlo d’Inghilterra avrebbe chiesto un risarcimento di 500mila euro. Secondo quanto si apprende dai media locali, il, attualmente impegnato in unalegale contro il Mirror Group Newspapers, avrebbe chiesto al quotidiano 500mila di risarcimento per pirateria informatica.del Duca di Sussex avrebbe spiegato, a sua volta, il perché di una somma così altando inunvissuto nel. Si tratta di un processo durato sette settimane, nel quale sono ...