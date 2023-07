Lavrov era a New York | bomba sui negoziati | fine della guerra in Ucraina?

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un gruppo di ex alti funzionarisicurezza nazionale americana ha avuto colloqui segreti con esponenti russi vicini al Cremlino - e, tra questi, il più alto diplomatico del paese, Sergei- con l'obiettivo di gettare le basi per potenzialicon cui porreallain. Lo riporta la Nbc News citando diverse persone a conoscenza dei fatti. L'incontro diplomatico di alto livello 'dietro le quinte' si è svolto ad aprile a Newe ha visto il ministro degli esteri russo impegnato in colloqui che si sono protratti per diverse ore. All'ordine del giornoriunione alcune delle questioni più spinosein, come il destino dei territori controllati ...

Al tavolo conRichard Haass, ex diplomatico e presidente uscente del Council on Foreign ... L'amministrazione Bidena conoscenza delle discussioni che però non si sono svolte sotto la sua ...La smentita diè arrivata tramite la sua portavoce Maria Zakharova, che ha parlato di "fake ... l'amministrazione Biden non ha coordinato i colloqui in questione ma neperfettamente a ......Borrell si narra) si faceva letteralmente 'asfaltare' dal Ministro degli Esteri russo Sergej,... Mosca già alloraben conscia di come fosse suo precipuo scopo quello di 'smontare' la ...Un gruppo di ex alti funzionari della sicurezza nazionale americana ha avuto colloqui segreti con esponenti russi vicini al Cremlino - e, tra questi, ...Il golpe a Mosca è fallito. Il gruppo Wagner, però, non ne è uscito destabilizzato. Anzi: il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, ha annunciato che i mercenari guidati da Evgenij Prigozhin con ...