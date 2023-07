Lavoro | Sisto | ' puntiamo su equo compenso | tariffe e formazione'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "L'è un provvedimento importante, che testimonia l'attenzione che Governo e maggioranza intendono riservare al mondo delle professioni. È un primo tangibile obiettivo raggiunto, certo migliorabile. Sappiamo che la platea dei soggetti interessati può essere estesa e l'applicazione per i rapporti in corso deve essere verificata. Del resto, insieme al via libera definitivo, il Parlamento ha approvato anche ordini del giorno che ci chiamano a un monitoraggio continuo”. Così in un'intervista al Sole 24 Ore il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo. "Un adeguato meccanismo tariffario per restituire condizioni di accettabile equilibrio alle diverse professioni è un impegno importante. Intendiamo muoverci in questa direzione. Un esempio è costituito dalle recenti ...

...Festival' con divieta e limitazioni in vigore in occasione dei concerti previsti in PiazzaIV.grazie a 'Fondali puliti' Posted on 15 Aprile 2019 15 Aprile 2019 Author Redazione 73 sub al...Perugia, 6 luglio 2023 - Torna la mobilità notturna in Umbria grazie aldei rappresentanti degli studenti di UDU Perugia insieme all'Agenzia per il Diritto allo ...le aree di San, Madonna ......una formazione regionale di 'Media education' ed è stato istituito da Alisa un tavolo di... Riva' di Albenga ha macchiato una bella domenica sportiva […] Politica Ritirata a Palazzo...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “L’equo compenso è un provvedimento importante, che testimonia l’attenzione che Governo e maggioranza intendono riservare al mondo delle professioni. È un primo tangibile ob ...Un piano della sosta studiato per rispondere alle esigenze del pubblico del “Savona Downtown Music Festival” (6-7-13-20-27 luglio) ...