Lavoro | De Masi | “Mancano offerte dignitose E la disoccupazione di lungo periodo dilaga”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da un Report di Openpolis, che rielabora i dati Eurostat sulla, emerge che in Europa il 38,5% dei disoccupati è tale da più di un anno. Relativamente al totale dei disoccupati il dato più elevato è quello della Slovacchia, dove due terzi dei disoccupati lo sono da oltre 12 mesi. Seguono la Grecia (61,9%) e l’Italia (57,3%). Ultime invece sono Danimarca e Paesi Bassi con cifre inferiori al 20%. Eurostat ricostruisce poi anche quante sono le persone che risultano disoccupate da oltre due anni (di durata molto lunga). È interessante osservare che anche in questo caso i paesi caratterizzati dalle percentuali maggiori sono sempre gli stessi. La Slovacchia risulta al primo posto con il 46,1% di disoccupati che non trovanoda più di 24 mesi, la Grecia al secondo con il 40,7% e l’Italia di nuovo al terzo ...