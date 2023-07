Laura Torrisi | “Leonardo Pieraccioni? Non credo alle minestre riscaldate”

(Di giovedì 6 luglio 2023)è tornata a condurre in tv. Si tratta di un programma di cucina dal titolo “Questo non lo

approda nel gruppo Discovery+ con un nuovo programma di cucina dal titolo ' Questo non lo so fare '. L'attrice guiderà alcuni ospiti famosi che proveranno a replicare delle ricette tra ...... Matteo Cavallaro, Federica Cordima, Ivan D'Arrigo, Giorgio Di Natale, Alfio Duara,Falci, ... Salvatore Nicotra, Cristiano Petralia, Alice Pitruzzello, Matilde Sciacca, Damianoe ...leggi anche Leonardo Pieraccioni einsieme in un programma tv Il cast Saranno Giulia Bevilacqua, Nino Frassica e Chiara Francini ad affiancare Leonardo Pieraccioni nel film Pare ...

Laura Torrisi: L'amore Con Leonardo Pieraccioni siamo amici, non ... Fanpage.it

Il lavoro ma anche la vita privata: Laura Torrisi si racconta e spiega in particolare il rapporto con Leonardo Pieraccioni.Laura Torrisi, su Confidenze, racconta l’ottimo rapporto tra lei e Leonardo Pieraccioni. Poi, svela come dovrebbe essere l’uomo che vorrebbe al suo fianco.