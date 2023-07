L’attrice potrebbe non essere più single | è stata immortalata a Napoli insieme a Riccardo Sangiuliano

Leggi su iodonna

(Di giovedì 6 luglio 2023)tornato il sereno nella vita sentimentale di Claudia Gerini.di nuovo innamorata. La corferma ufficiale non c’è, ma a pubblicare foto che non lasciano dubbi è il settimanale Chi che l’ha paparazzata, ex marito di Nathaly Caldonazzo. I due sono stati immortalatiin atteggiamenti che la dicono lunga sul feeling che li lega.proprio questa la prima coppia dell’estate 2023. ...