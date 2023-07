L’ascesa di Afd e le assurde ragioni del pensiero anticapitalista di destra

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 6 luglio 2023) Secondo gli ultimi sondaggi d’opinione, l’Alternativa per la Germania, o AfD, è attualmente la seconda forza politica più forte in Germania dopo la CDU, con circa il 19-20 per cento. Dalle elezioni federali del 2021, quando l’AfD aveva ottenuto il 10,3 per cento, il partito ha quasi raddoppiato il suo consenso nei sondaggi. L’AfD è particolarmente forte nella Germania orientale (cioè nell’ex DDR): in Turingia, ad esempio, l’AfD sta attualmente ottenendo circa il trenta per cento dei voti, risultando il primo tra tutti i partiti del Land. Ledel successo dell’AfD sono molteplici. Se si chiede agli elettori dell’AfD perché sostengono il partito, è chiaro che l’AfD tragga vantaggio soprattutto dall’insoddisfazione per le politiche sull’immigrazione del governo tedesco e per le politiche ambientali portate avanti dai Verdi. Le politiche di immigrazione di Angela ...