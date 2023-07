L’arrivo di Kolasinac per le visite mediche con l’Atalanta – VIDEO

(Di giovedì 6 luglio 2023)del nuovo difensore nerazzurro ex Marsigliaper lecon. IlOggidava il via alleper il suo nuovo difensore: arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al Marsiglia. #arrivato alla Madonnina per lecon l’#Atalanta pic.twitter.com/Z9Ni6UFgqJ — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) July 6, 2023 Eccoalla Madonnina per le, dopo di che arriverà a Zingonia la firma del contratto nerazzurro.

Bakker firmerà un quadriennale e sbarcherà domani per le visite, così come il bosniaco Sead, indopo'esperienza al Marsiglia, in Ligue 1 (si aspettano solo le firme). Caldissima, ...Domani il giocatore effettuerà le visite insieme a Sead'ex Arsenal ricoprirà il ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre. Arrivato in Germania nel 2021, ha collezionato 70 presenze ...Commenta per primo Tempo di visite mediche e firma su un contratto triennale per Seadall'Atalanta.del 30enne bosniaco ex Arsenal e Schalke a parametro zero dal Marsiglia non esclude quello di un altro laterale sinistro:'olandese Mitchel Bakker del Bayer ...