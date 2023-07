L’antico rimedio per scacciare zanzare e mosche | mia nonna faceva così

Leggi su donnaup

(Di giovedì 6 luglio 2023) Con l’arrivo delle temperature più calde è facile trovare in casa leo altri tipi di insetti. In particolare, l’umidità contribuisce alla proliferazione degli insetti ed è necessario adottare alcuni rimedi per allontanarli. Esistono tantissime soluzioni efficaci per tenere lontane ledalla tua casa. Ecco un trucco infallibile. Il metodo più efficace per allontanareIn commercio esistono numerosi prodotti che possono aiutarti a tenere lontane le, lee altri insetti dalla tua casa. Ad esempio, incensi, spray, diffusori, o candele, che in parte respingono questi piccoli e fastidiosi animali. Tuttavia, c’è uninfallibile molto facile da preparare in casa. Si tratta di un vero e proprio repellente naturale a base di ...