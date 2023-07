L’ansia aumenta con il caldo | ma con questi piccoli accorgimenti puoi trovare sollievo

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 6 luglio 2023) Attenzione,esplode con il. Ritrova subito la serenità conpreziosi consigli degli psicologi. L’estate è la stagione più bella perché in teoria ci si dovrebbe rilassare e si dovrebbe staccare dal lavoro. Gli psicologi però rivelano una verità che può apparire paradossale. Proprio iltipico dell’estate amplifica la sintomatologia ansiosa e le tensioni emotive. Quando arriva la bella stagione riteniamo di poterci finalmente rilassare e di poter lasciare alle spalle tutte le tensioni dell’inverno, dei conti da pagare e del lavoro. Con l’estateed è importante contrastarla – grantennistoscana.itIn realtà però spesso l’estate non ci offre quelche vorremmo ed in questo articolo vi sveleremo delle cognizioni preziose ...