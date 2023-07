“L’amore vince davvero” | la tenerezza tra Gabriele Esposito di Amici e il fidanzato Andrea Pappalettera

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 6 luglio 2023)ha condiviso su Instagram uno scatto di coppia insieme al, raccontando ai numerosi followers di aver incontrato per la prima volta la famiglia del partner. I due ragazzi hanno iniziato a frequentarsi nell’agosto 2020 e, nel corso degli anni, hanno documentato sui social numerosi aspetti della loro storia d’amore: al momento vivono a Parigi e, proprio in questi giorni, si sono spostati a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, per l’incontro con i parenti dell’ex ballerino di. “Questo giorno è statospeciale per me”, si legge nelle prime righe del post condiviso ieri, 5 luglio 2023, da. Il giovane ha pubblicato una fotografia scattata al tramonto ...