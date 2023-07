L' Amerigo Vespucci fa scalo a Marsiglia | prima tappa del giro del mondo

La nave scuola della Marina Militare '' è salpata lo scorso 1 luglio dal Porto Antico di Genova per il giro del mondo. È arrivata a Marsiglia, primo scalo del tour globale di una delle imbarcazioni più affascinanti al ...Salpata dal porto di Genova lo scorso primo luglio, l', la Nave Scuola della Marina Militare, che farà il giro del mondo per i prossimi 20 mesi, ha fatto scalo a Marsiglia per la prima tappa del suo lungo viaggio in cui toccherà 31 porti ...Alla risposta 'Nave Scuola', la salutò con l'espressione rimasta nella storia 'Siete la nave più bella del mondo'. Si sa, invece, che siamo lo stato con il quinto debito pubblico più ...

Roma, 6 lug. (askanews) - Salpata dal porto di Genova lo scorso primo luglio, l'Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare, che farà il giro del mondo per i prossimi 20 mesi, ha fatto scalo a Marsiglia per la prima tappa del suo lungo viaggio in cui toccherà 31 porti. La navigazione della Vespucci ripresa dal drone.