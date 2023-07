Lamborghini - Il prototipo per Le Mans debutta a Goodwood

(Di giovedì 6 luglio 2023) Laha scelto ilFestival of Speed, in programma dal 13 al 16 luglio prossimo, per svelare ildi categoria LMDh destinato a partecipare ai più importanti campionati di endurance: dalla categoria Hypercar del Fia World Endurance Championship 2024, che include la 24 Ore di Le, alla classe GTP della IMSA WeatherTech Sports Car Championship Endurance Cup, di cui fanno parte la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring. Lo stand. La vettura debutterà giovedì 13 luglio presso uno stand dedicato accanto allaLounge e a presentarla saranno il presidente e amministratore delegato Stephan Winkelmann, il Chief Technical Officer Rouven Mohr, il responsabiole del Motorsport, Giorgio Sanna, e i rappresentanti della Iron Lynx, la scuderia romagnola partner del progetto ...

Arrivanel mondiale Endurance . La Casa del Toro al Goodwood Festival of Spee presenta il nuovoda corsa di categoria LMDh, progettato per prendere parte ai più importanti campionati di ...Laha scelto il Goodwood Festival of Speed , in programma dal 13 al 16 luglio prossimo, per svelare ildi categoria LMDh destinato a partecipare ai più importanti campionati di ...... in rapporto al posizionamento delle rivali di marchi più blasonati come Ferrari e. ... questo bolide che nello "spirito" e nello stile s'ispira alle sportprotagoniste delle gare ...

Lamborghini: al Goodwood Festival of Speed il nuovo prototipo da ... Automobilismo.it

In pista nel 2024 nel mondiale Endurance e nel campionato Imsa, il progetto Lamborghini di Classe LMDh verrà presentato al Festival di Goodwood ...Lamborghini, il bolide per la 24 ore di Le Mans a Godwood. Il prototipo sarà presentato il 13 luglio al Festival of Speed 2023.