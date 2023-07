Lamborghini - Diablo Eccentrica | il restomod del mito lascia senza fiato

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 6 luglio 2023)è una startup di San Marino che si presenta al mondo con un prodotto unico nel suo genere, unsu base: il progetto è frutto della passione del fondatore Emanuel Colombini (collezionista delle auto del Toro e pilota nel Super Trofeo) e dello studio di design BorromeodeSilva. Lasarà prodotta in 19 esemplari numerati e farà il suo primo bagno di folla al Goodwood Festival of Speed il prossimo 13 luglio, per apparire nella prestigiosa cornice della Monterey Car Week. I partner tecnici. Lasi definisce unaCompany e aspira a creare vetture capaci di emozionare e di aumentare il proprio valore nel tempo in una nicchia di mercato in forte ascesa. Tra i partner figurano nomi di spicco del settore come ...