L’Afghanistan ci ricorda che l’occidente sbaglia quando arretra

(Di giovedì 6 luglio 2023) Al direttore - In Afghanistan il ritorno dei talebani ha riportato indietro le lancette della storia, riportandolo ai tempi bui della repressione, della discriminazione, del diniego dei diritti civili. E le donne sono le prime a pagarne le conseguenze. Donne a cui è stato negato dapprima l’accesso a scuola, poi al lavoro, ai parchi e ora anche al parrucchiere, in una sorta di escalation improntata a negare formazione, occupazione, tempo libero, dignità. L’Euaa (Agenzia dell’Unione europea per l’asilo) ha chiesto agli stati membri di accogliere le richieste d’asilo delle donne afghane. Danimarca e Svezia lo hanno fatto. Nel maggio scorso ho presentato una petizione, assegnata alla I commissione Affari costituzionali, per la concessione dello status di rifugiato politico alle donne afghane che lo richiedano. L’Italia è capace di grandi gesti di umanità: nel 1992 con il decreto legge 390 ...