La verità sul fotovoltaico | è come una bici che costa 6 volte più di un’auto

(Di giovedì 6 luglio 2023) V’è nel mix elettrico italiano una distorsione immediatamente evidente quando si fa il confronto col mix elettrico mondiale o anche solo europeo. Nel mondo e nella Ue (ma anche negli Usa), carbone e nucleare contribuiscono per oltre il 40% al fabbisogno elettrico (il carbone è la prima fonte nel mondo e il nucleare la prima fonte nella Ue). In Italia, invece, il carbone si attesta ad appena il 5%, mentre l’elettro-nucleare è peggio che assente, visto che è un bene d’importazione (contribuisce al 15% del nostro fabbisogno). La cirnza contribuisce all’elevato costo energetico che gli utenti italiani devono sostenere. Figura 1. Mix elettrico nel mondo, nella UE e in Italia. La prima fonte elettrica è, con oltre il 36%, il carbone nel mondo (ove il nucleare si attesta al 10%) e, col 25%, il nucleare nella UE (ove il carbone si attesta al 15%). In Italia, invece, il ...