“La verità è questa” Madonna | notizie choc sulla sua salute

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023)è tornata a casa e si sta riprendendo dopo che una grave infezione batterica l’ha portata in terapia intensiva, ma c’è ancora una grande domanda incombente su quando inizierà il suo attesissimo tour. Secondo quanto riferito, la cantante di “Vogue” è in via di guarigione e si sente meglio dopo il suo recente problema di. A dirlo era stato il suo storico manager Guy Oseary dicendo che la suasta migliorando e si prevede un completo recupero. Tuttavia, il tour mondiale “Celebration” diè stato rinviato. >“Addio mamma, sarai sempre con me”. Grave lutto per il volto di Canale 5, un dolore immane: “Ora vola e guardami” (FOTO E VIDEO) Avrebbe dovuto dare il via al tour il 15 luglio a Vancouver, ma ora è in attesa con una nuova data di inizio e concerti riprogrammati da annunciare. I ...