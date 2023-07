La vera novità delle fiction che vedremo su Canale5 si chiama Beppe Fiorello | ecco cosa farà Grande attesa anche per ‘La voce che hai dentro’ con Massimo Ranieri

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’abbuffata diannunciate (dalla Berlinguer in giù) e di uscite di scena pesanti (su tutte, quella della D’Urso) hanno offuscato quasi del tutto uno dei tasselli strategici del palinsesto di Canale 5: ledella stagione 2023/2024. Tanto che persino quello che è a tutti gli effetti un “colpaccio” inaspettato, è stato svelato quasi per sbaglio praticamente a conferenza stampa finita: a sorpresa,sarà infatti il protagonista di una nuova serie tv targata Mediaset. Un altro nome di peso, che si aggiunge a quelli di, Raoul Bova e Daniele Liotti.tutti i titoli in arrivo e leMEDIASET, IL “COLPACCIO”S’intitola I Fratelli ...

Unadi quest'anno è lo spazio della cucina , che abbiamo introdotto nelle prime puntate e ... A proposito di spontaneità, la sintonia con Fabio Gallo ècome si vede in onda Con Fabio ci ...Dunque, che fare Leggi anche › Vietato licenziare i neo papà: l'Inps chiarisce le... Entrando in unasintonia con le persone, con curiosità sincera per chi sono e per ciò che hanno ...Tanti i clienti incuriositi dallache hanno varcato le porte del negozio sin dal primo mattino, per essere i primi a scoprire lae propria opera di rinascita che ha coinvolto il negozio.