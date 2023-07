La toppa peggio del buco | foto-bufala sulla Meloni? Come si scusa Repubblica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) "Che figura di m..." avrebbe detto Emilio Fede fuorionda durante il suo Tg4. Noi ci limitiamo a dire che ladel, anche serare la situazione non era per nulla facile. Maci è riuscita alla grande. Martedì il giornale diretto da Maurizio Molinari aveva sparato ladi Giorgiacon in un mano un cocktail: “La premier si rilassaspiaggia di Cala Masciola, vicino a Borgo Egnazia in Puglia, dov'è arrivata con un volo di Stato di ritorno dal Consiglio Europeo di Bruxelles”. E fa niente che lafosse di tre anni prima, a Ostia, e che lo scatto fosse facilmente rintracciabile sui profili social dell'allora parlamentare d'opposizione. Ora...