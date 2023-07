La storia del bimbo di Caivano che abbraccia il capitano dei carabinieri | «Mi ricordo di te | hai arrestato mio padre»

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un bambino di 5 anni e il Carabiniere che avevasuosi rincontrano, in uno spazio che nessuno si aspettava. Nella chiesa di san Paolo apostolo a(Napoli) don Maurizio Patriciello, parroco di strada in prima linea contro la camorra e i roghi tossici di rifiuti, aveva organizzato un incontro e tra gli invitati c’era ilAntonio Maria Cavallo, giovane comandante della Compagniadi. Il piccolo Davide (nome di fantasia, ndr), presente all’incontro, lo ha riconosciuto subito: «Sei venuto di notte e hai portato via papà. Avevi la giacca nera come quella che porti adesso», gli ha detto. Per poi avvicinarsi al carabiniere e dargli un abbraccio. In un primo momento il militare ha avuto timore di una reazione negativa, ma per il ...