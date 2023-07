La Spina Unpli | Pro loco in 6 300 località | 110mila eventi con 88 milioni di visitatori'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "L'Unione nazionale delle proopera in 6.300, a fronte di 7.900 comuni in Italia, attraverso circa un milione di associati e 300mila volontari operativi. E che operano in tutti gli ambiti: dal patrimonio culturale materiale e immateriale, a quella che è l'animazione territoriale, l'informazione turistica, la gestione di siti culturali, l'attività naturalistica con punti visita nei parchi e tanto altro ancora". Così intervistato da Adnkronos/Labitalia, Antonino La, presidente di, Unione nazionale prod'Italia, racconta i 'numeri' della sua organizzazione che il prossimo 9 luglio realizza la 'Giornata nazionale delle pro'. Un'azione che si sviluppa praticamente all'interno di tutto il Paese, visto che da oltre 140 ...