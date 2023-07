La sfida Berrettini-Sonego interrotta di nuovo e rinviata Il romano all’arbitro | “Se mi faccio male ti denuncio”

Ecco il programma odierno, versante maschile, che ci attende questo giovedì 6 luglio e che chiuderà laestenuante trae Sonego. Il primo a scendere in campo sarà, però, Musetti: ...Italia - Spagna anche al femminile dove Elisabetta Cocciaretto , unica azzurra ancora in gara, affronterà la spagnola Rebeka Masarova, n. 66 al mondo. I match degli italiani UOMINI...Al maschile prosegue il "derby - maratona" trae Sonego: dopo la prima parte giocata ...Italia - Spagna anche al femminile dove Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra ancora in gara, ...

Wimbledon, rivivi la diretta: Berrettini-Sonego sospesa, Sinner ok Corriere dello Sport

Saranno ben sei i nostri portacolori in campo, con la prosecuzione del derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego (secondo ... affronta Jaume Munar sul campo14 (inizio della sfida non prima delle 12 ...Matteo Berrettini non si è di certo trattenuto per lamentarsi delle condizioni non perfette dell'erba sul campo 12, a causa soprattutto della pioggia e della tantissima umidità. Tutto è accaduto nel c ...