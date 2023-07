La riscossa di Pogacar e un Tour de France su due livelli | il resto del mondo distante dai due fenomeni

(Di giovedì 6 luglio 2023) È undespettacolare e pieno di colpi di scena quello che sta andando in scena già nella prima settimana. Solo guardando il percorso era lecito aspettarsi battaglia nelle prime tappe ma quello che sta accadendo in corsa sta probabilmente eccedendo ogni più rosea aspettativa. Già le prime frazioni in terra basca avevano lasciato immaginare un duello accesissimo tra Vingegaard ema sui Pirenei è andato in scena uno spettacolo eccezionale: ieri il danese era sembrato imbattibile, irraggiungibile, guadagnando oltre un minuto tra il Col de Marie Blanque ed il traguardo di Laruns. Oggi, nel tappone colmalet, la musica è stata ben diversa. Tadejè stato in grado di rimanere alla ruota del rivale nel momento della fortissima accelerazione sulla lunga salita, poi, sulle rampe ...

Domani Tadejincomincerà il Tour de France della, quello che, nei suoi desideri, deve valere la terza volta a Parigi in Maglia Gialla . La vittoria del 2020 fu una sorpresa, in parte dura da ...Domani Tadejincomincerà il Tour de France della, quello che, nei suoi desideri, deve valere la terza volta a Parigi in Maglia Gialla . La vittoria del 2020 fu una sorpresa, in parte dura da ...La Maglia Gialla del 2020 fu trampolino di lancio per lo sloveno: Qualcuno in Slovenia è ancora arrabbiato con me per aver battuto Primoz.