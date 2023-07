(Di giovedì 6 luglio 2023) Per isolarsi si sono danneggiati. Meglio: per costringere tutti i “governati” all’isolamento, si sono paralizzati. Si parla della Russia. Il 5 luglio, dalla mezzanotte alle quattro dell’alba (ora di Mosca), first appeared on il manifesto.

... nel contempo, il mondo dellas'è concentrato nei monopoli della Silicon Valley sorti nell'... "Domiciliazione" dei dati d'utente A fronte di questi dati di fatto formidabili esiste, per ...Per più di 50 anni, insomma, la teoria del Big Bang ha regnatonel mondo scientifico. Ma ... Abbiamo mappato, ad esempio, la struttura dell'universo su larga scala scoprendo una gigantesca...Bonolis Piace a tutti e non fa eccezione la Raie sovranista. Ma a Mediaset il conduttore ... giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su4. Vero, la trattativa per portarlo in Rai c'...

La Rete sovrana russa va in crash totale Il Manifesto

L’Europa intesa come Ue, è oggetto di controllo e mercato da sfruttare, ma potrebbe dare forza alle norme che già impongono la domiciliazione dei dati nei Paesi da cui sono estratti e il possesso ...Luca Barbareschi torna sulla vicenda, diventata virale, scatenata da un suo commento postato sotto una foto di Elodie ...