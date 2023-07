La quarta tappa di “Festambiente” Puglia è a Castellaneta

L'appuntamento con lae penultimaestiva è in programma mercoledì 19 luglio . Le iscrizion i apriranno questo venerdì al numero +39 379 132 3940 o in direct alla pagina Instagram "...SERGIO RIZZO - "Trofeo Maurina", secondadel Circuito High Speed League a Imperia. Solo due le gare riservate alle categorie ... terza per Simone Bongiovanni in 8"70 eper Andrea Sacco 9"...... importantedi passaggio per raggiungere i sogni di un ex bambino che " come vedremo " è praticamente nato su un campo da tennis. Numero 132 ATP (sua miglior classifica) etesta di serie,...ALBENGA- Grande attesa per gli appassionati di ciclismo del Ponente savonese: oggi è in programma la settima tappa del Giro d’Italia Donne da Albenga ad Alassio di 109 chilometri. Il ritrovo è previst ...L’ultima tappa vedrà sul palco tra gli altri, Emma e Diodato. La kermesse musicale Yoga Radio Bruno Estate 2023 raggiungerà per la sua quarta e ultima tappa Forlì. Il 19 luglio a piazza Saffi andrà in ...