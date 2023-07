La Pupa e il Secchione | arriva la nuova edizione | data d’inizio e nuovo conduttore

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da qualche giorno sono stati svelati i programmi che verranno proposti nellastagione di Mediaset. Tra questi spunta anche Lae il, il quale tornerà su Italia 1 con un vero e proprio ritorno alle origini. Non a caso, la versione vista con Barbara d’Urso sarà solo un lontano ricordo dopo il flop registrato. Ritornerà al timone, infatti, Enrico Papi che potrà fare affidamento su unaspalla ancora top secret. Nel frattempo, spunta ladelle registrazioni e della messa in onda. Lae il: il ritorno del reality Il flop dell’de Lae ilcondotta da Barbara d’Urso è ancora nella mente degli autori Mediaset, i quali hanno deciso di fermarlo per alcune ...