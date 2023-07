La Promessa | fine dell’amore tra Jana e Manuel? Fan spiazzati dalle novità

Leggi su chenews

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nelle nuove puntate de Lail pubblico potrebbe assistere a un allontanamento tra, ma per quale motivo? Uno degli spettacoli televisiva che sta prendendo piede in Italia è la soap opera spagnola. Sono milioni le persone che si incollano al piccolo schermo ogni pomeriggio per seguire le vicende dei suoi personaggi e quello che succederà tra di loro. La(Fonte foto: Instagram @laofficial) – CheNews.itUna delle storie più appassionanti de Laè l’amore tra, sono loro i protagonisti principali delle prossime puntate della telenovela di Canale 5. Una relazione che continuerà a far palpitare il pubblico, dove il sentimento tra la domestica e il successore dei Lujan è sempre più ...