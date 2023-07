La Promessa | anticipazioni al 14 luglio | Jimena prova qualcosa per Manuel

Lava in onda su Canale 5 , nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00 . La Soap ci ... Scopriamo insieme ledegli episodi che saranno trasmessi dal 10 al 14 luglio 2023 :...Rivedi qui la bella dichiarazione d'amore di Mauro a Leonor : La: Simona e Lope escono allo scoperto Simona ha stanato Lope e ora sa per certo che il ragazzo è la misteriosa ...La, prossimi episodi: l'annuncio di un fidanzamento sconvolge tutti Ledelle nuove puntate della soap opera svelano che la festa di compleanno di Cruz scioccherà ...

La Promessa Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 luglio 2023: Jana salva la vita a Curro ma scopre che Manuel deve ... ComingSoon.it

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de La Promessa, la soap trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5. Ecco i riassunti delle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 luglio 2023. Tornan ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...