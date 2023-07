La Promessa | anticipazioni 7 luglio | Manuel salva Jana da Curro Ma tra loro c’è ancora Jimena

(Di giovedì 6 luglio 2023) Laè più aggressivo del solito coninterviene. Cruz ha un’idea per avvicinare il figlio a. Lasta per picchiare, manon riesce proprio ad avvicinare, per cui è solo una cameriera…Domani vedremo che il giovane aristocratico sarà addirittura sul punto di muovere le mani contro di lei, ma fortunatamenteaccorrerà in aiuto dell’amata! Come reagirà suo cugino, che come sappiamo la ragazza pensa essere suo fratello minore rapito 15 anni prima? Cruz vuole cheinsegni a ...

La: Petra delusa dal ritorno di Pia Cruz continuerà a organizzare la festa per il suo compleanno e vorrà che tutto sia fatto in grande, per dimostrare che la sua famiglia non è ...spagnole soap opera Canale5: Manuel e Jana pronti per una fuga d'amore, qualcosa va storto Lespagnole della soap opera Lasvelano che il destino finirà però per ...La: Ledell'episodio di oggi 6 luglio 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 6 luglio 2023 - Leonor non riuscirà a rivelare al padre della sua relazione con Mauro . La ...

La Promessa Anticipazioni Puntate dal 10 al 14 luglio 2023: Jana salva la vita a Curro ma scopre che Manuel deve ... ComingSoon.it

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda alle ore 14.45 su Canale5 il 7 luglio 2023, ci rivelano che Manuel impedirà a Curro di schiaffeggiare Jana. Il ragazzo interverrà prima che suo c ...Tuttavia, Fekeli prende le difese della nuora, sostenendo che fosse in casa a fare il bagnetto a Kerem Ali in compagnia di Behice in quel momento… Ma scopriamo insieme che cosa rivelano nel dettaglio ...