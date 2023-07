La maggioranza di Fininvest va a Marina e Pier Silvio Lascito 100 milioni a Fascina | 30 a Dell’Utri

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 6 luglio 2023) Va aBerlusconi ladi. Avendo ricevuto l’intera quota disponibile, i due figli di primo letto di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. A loro anche il 60% delle altre proprietà. E’ quanto si legge nel testamento diBerlusconi che l’Ansa ha diffuso. E' stato aperto nella tarda mattinata di ieri il testamento diBerlusconi, alla presenza di due testimoni nello studio del notaio Arrigo Roveda in via Pagano a Milano. I testimoni, incrociati dai cronisti, sono i due avvocati Carlo Rimini e Luca Fossati.", Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre ...