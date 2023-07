La macabra morte del calciatore brasiliano Hugo Vinicius | decapitato e smembrato I suoi resti trovati in un fiume

... scatenate commedie erotiche (On the Go), riflessioni surreali e metafisiche sulla vita e la(... romanzi di formazione adolescenziale in forme di danza(La Morsure), sognanti poemi ...... riflessioni surreali e metafisiche sulla vita e la(Hao jiu bu jian [Dreaming and Dying]), ... romanzi di form azione adolescenziale in forme di danza( La Morsure ), sognanti poemi ...... riflessioni surreali e metafisiche sulla vita e la( Hao jiu bu jian [Dreaming and Dying] ), ... romanzi di formazione adolescenziale in forme di danza( La Morsure ), sognanti poemi ...

La macabra morte del calciatore brasiliano Hugo Vinicius, decapitato e smembrato Il Fatto Quotidiano

L'anziano papà muore a 81 anni. I tre figli e la compagna di uno di loro decidono di nascondere il corpo in un sacco a pelo e di lasciarlo in un sentiero di montagna, lontano da ...Macabra vicenda familiare tra Puglia e Abruzzo. Un uomo si sarebbe sbarazzato del corpo del padre di 81 anni per continuare ad incassare la sua pensione, che si spartiva con i fratelli. I fatti risali ...