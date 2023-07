La guerra di Leopoli | ferita a morte lontana dal fronte

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma. L’Ucraina inizia a, con la sua faccia austroungarica che guarda a occidente. E’dal, ma piena del, ci sono i rifugiati della parte orientale dell’Ucraina più colpiti dalla, ci sono i monumenti impacchettati per proteggersi dai bombardamenti, ci sono i funerali dei ragazzi che hanno combattuto e sono morti, molti vengono da qui. Per le mire del Cremlino,è sempre stata altro, era un’altra Ucraina,dal confine. Invece oggi l’esercito russo ha colpito un condominio nella città vicina alla frontiera con la Polonia, ha ucciso cinque persone e anche i feriti sono molti.aveva conosciuto soprattutto gli attacchi alla sua rete elettrica, e si era organizzata in fretta, aveva reagito comprando ...

Sentivi le sirene e la vita tutta attorno camminava imperturbabile perché il compito diera accogliere e curare. Oggi è stata ferita a morte da unache è tutto fuorché lontana.Zelensky promette una 'risposta tangibile' agli ultimi raid russi su. Diverse esplosioni udite anche nella città di Lvov e nella regione di Ternopol. Il presidente ucraino domani a Istanbul ...06 lug 14:58 Attacco missilistico a- VIDEO 06 lug 14:22 Nyt: "Gli Usa annunceranno l'invio di bombe a grappolo a Kiev" Gli Stati Uniti annunceranno la fornitura all'Ucraina di munizioni a ...Oggi l’esercito russo ha colpito un condominio nella città vicina alla frontiera con la Polonia. Per il Cremlino è sempre stata un'altra Ucraina, ora non più ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 498. Quattro persone sono morte dopo che un missile ha colpito un condominio nella città di Leopoli. Per il sindaco della città è "il più grande attacco alle infr ...