La frittata di pasta | un piatto gustoso e versatile

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023)di: una gustosa e creativa soluzione per riutilizzare gli avanzi, regalando sapore e praticità in cucina Ladiè unsemplice e delizioso che permette di riutilizzare gli avanzi die trasformarli in un nuovo pasto sfizioso. Questa ricetta è particolarmente adatta per chi desidera unire gusto e praticità in cucina, utilizzando pochi ingredienti per creare unappetitoso e nutriente. Scopriamo insieme come preparare una deliziosadi. Ingredienti: 200 g diavanzata (qualsiasi tipo diva bene) 4 uova 50 g di formaggio grattugiato (come parmigiano o pecorino) Sale e pepe q.b. 1 cipolla piccola ...