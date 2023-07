La free agency è morta | lunga vita alla free agency

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 6 luglio 2023) C’è stato un momento, fino a non molto tempo fa, in cui avere spazio salariale significava essere potenzialmente in gioco per tutti i miglioriagent sul mercato, quindi su stelle in grado di cambiare il corso di una franchigia. Avere il salary cap libero da contrattoni e ritagliarsi quei 30 milioni per un “max contract” faceva fantasticare sulla possibilità di prendere quel giocatore in grado di far fare il salto di qualitàpropria squadra — senza dover attraversare i campi di battaglia del tanking, senza dover implorare gli déi della Lottery del Draft, senza dover sacrificare come un vitello grasso il proprio futuro in termini di scelte e asset. Un paio di contratti in scadenza e via, pronti a volare da una parte all’altra degli Stati Uniti per incontrare e cercare di convincere i migliori giocatori di ...