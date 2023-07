La Francia si trasforma in regime? L' ultima mossa di Macron per fermare le rivolte

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un paese in ginocchio. Una ribellione che non accenna a placarsi. Un Presidente mai così in difficoltà. Sospendere alcune funzioni, come la geolocalizzazione, dai social network. Per limitare il diffondersi delle violenze. Fa discutere e non poco la proposta di Emmanuel, che teme nuove sommosse popolari. Il portavoce dell'esecutivo, Olivier Véran, ha spiegato perché disattivare la geolocalizzazione sarebbe una misura necessaria in questa fase così delicata per la. "È una funzione che permette ai giovani di ritrovarsi in un determinato luogo, mostrando come appiccare il fuoco. Sono appelli all'organizzazione dell'odio nello spazio pubblico". L'idea di rendere più controllati i social network era emersa, per la prima volta, quando il Presidente francese aveva incontrato i sindaci più colpiti dalle violenze urbane scaturite dopo la ...