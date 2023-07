La famiglia Attanasio accetta il risarcimento e non sarà parte civile nel processo | “Priorità al futuro delle figlie | ma lo Stato è disinteressato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ladi Lucanon si costituirànelitaliano sul triplice omicidio dell’ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo, freddati nel corso di un’imboscata lungo la route nationale 2 tra Goma e Rutshuru, il 22 febbraio 2021. I genitori di, come fatto già dalla moglie Zakia Seddiki, hanno infatti concluso la trattativa per ilche, fanno sapere,interamente devoluto alledel diplomatico. Una decisione che di fatto li esclude dalcomeoffesa, ma che non deve assolutamente essere letta come un ...