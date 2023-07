La DelFes Avellino cala il tris | ufficiale l’arrivo di Federico Burini

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon conosce sosta il mercato della. La società irpina, dopo gli annunci di Miha Vasal e Aleska Nikolic aggiunge al roster anche. L’atleta, classe ’93 sarà il nuovo playmaker della formazione irpina. Ecco la nota: “L’ASD Del Fese? lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il giocatore, classe 1993, 190cm per 96 kg, che sarà il playmaker biancoverde nella prossima stagione sportiva – si legge nel comunicato – Dopo una lunga carriera che lo vede tra le tante con la canottiera di Perugia, Campli, e Civitanova approda alla Pallacanestro Andrea Pasca Nardò dove è protagonista nella stagione 2020/2021 della storica promozione in serie A2. Dopo l’avventura ad Omegna si trasferisce ...

. 'cala l'asso. Aleksa Nikolic in biancoverde la prossima stagione': così laha annunciato l'accordo con l'ala/centro di Belgrado, classe '99 (205 centimetri per 95 chilogrammi), .... Miha Vasl è un nuovo giocatore della. Il play/guardia sloveno, classe '92, occuperà lo slot di straniero non formato all'interno del roster che disputerà il campionato di Serie B Nazionale 2023/2024. Nell'ultima stagione ...Salerno raggiunge l' IVPC, la Ble Decò Juvecaserta e la Geko PSA Sant'Antimo . Serie B Nazionale 2023/2024 Partecipanti (34/36) Piemonte: Omegna Lombardia: Bernareggio, Crema, Desio, ...

Avellino piazza il colpo a sorpresa pescando un giocatore di altissimi profilo e con ampi margini di miglioramento. Soddisfazione nello staff tecnico per l’acquisto del giocatore di formazione italian ...Salvatore Formato sarà il vice Crosariol mentre nel ruolo di secondo assistente ci sarà Antonio Curcio. Massimo Picariello confermato preparatore fisico La Del Fes Avellino comunica di aver confermato ...