La coppia di anziani in una carovana trainata da un trattore | cosa hanno scoperto in Galizia?

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi Notizie Dueavventurieri svizzeri sono stati multati e bloccati inmentre percorrevano l'Europa in un camper a 30 km/h. Dopo aver attraversato diversi paesi, laè stata fermata dalla Guardia Civile spagnola che ha considerato illegale la combinazione die camper. Con il loro veicolo immobilizzato, i duevissuto tre giorni ai bordi della strada prima di essere aiutati dai vicini e condotti in un campeggio. Nonostante gli ostacoli incontrati, Joseph e Nolli non si arrendono e sperano di riprendere il loro viaggio una volta trovato un veicolo più adatto a trainare il camper. Diparliamo in questo articolo...disvizzeri multata inViaggio in ...