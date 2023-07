La, infatti, è di gran lunga il primo produttore mondiale di gallio e germanio, due metalli indispensabili in particolare per la produzione di semiconduttori, i chip essenziali per qualsiasi ...... piccolo Stato fra le potenze nuclearie Russia, per diversificare al massimo... Scontri in ... Giorgia Meloni non le manda a dire eper le rime. Il premieralla Francia dopo l'...... laccordo con laandrebbe rinnovato ma non si e' capito nulla, ce' incertezza su tutto ... se nonagli standard di etica pubblica altrove quel ministro sarebbe gia' andato a casa, come ho ...

La Cina risponde alla sfida tecnologica statunitense - Pierre Haski Internazionale

Pechino ha annunciato nuovi controlli sulle esportazioni di gallio e germanio, due metalli usati per produrre i semiconduttori. La decisione arriva poco prima della visita della segretaria di stato st ...Le ripercussioni della stretta da parte di Pechino sulle esportazioni del gallo e del germanio sono di primissimo piano a livello economico ...