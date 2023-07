Koopmeiners | brutte notizie per il Napoli | la mossa dell’Atalanta

(Di giovedì 6 luglio 2023) Teun, obiettivo delsin dalla militanza nell’AZ in Olanda, è uno dei pezzi pregiati, Juventus, Inter e qualche club estero, sono tante le società che hanno sondato il terreno per il centrocampista classe ’98 Teun, reduce da una stagione con ben 10 goal messi a referto. L’Atalanta lo valuta 40 milioni, richiesta elevata che ha al momento scoraggiato le pretendenti. Prove di rinnovo Teun, 25 anni (ANSA)I bergamaschi, dal proprio canto, sarebbero intenzionati a rinnovare il contratto del giocatore, assicurandosi la possibilità di sedersi al tavolo delle trattative senza alcun tipo di ansia di perderlo a zero anche nella prossima sessione di mercato:guadagna attualmente 1,5 milione a stagione, la ...

... arrivati alle final four, va giocato per vincerlo perché nessuno vuole farefigure e c'è ... E la supremazia territoriale, dopo l'occasione diche spara alto da posizione favorevole, ...... Maehle, De Roon, Ederson e Zappacosta in mediana,e Pasalic alle spalle dell'unica ... quello giallorosso cerca di evitaresorprese in vista di Budapest. Al Franchi vedremo così due ...notizie in arrivo per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini. Smaltito lo spavento per, un altro problema per la Dea arriva dalle Nazionali. Il centrale nerazzurro ha infatti ...