Kolasinac si presenta all’Atalanta | «Contento di essere qua Gasperini mi ha detto che…»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Seadè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Le prime dichiarazioni da nerazzurro dopo la firma L’Atalanta ha dato l’ufficialità sull’arrivo del difensore ex Marsiglia Sead. Ecco le sue prime dichiarazioni in nerazzurro LE PAROLE – «Penso sia una società fantastica, ho seguito l’Atalanta gli ultimi anni e mi ha fatto grande impressione. Sono moltodiqua e di giocare per questa squadra.mi hache lo stile di gioco è simile a quello con cui giocavo al Marsiglia ed è molto felice del mio arrivo. Non vedo l’ora di cominciare. L’accoglienza è stata molto bella, così come il centro sportivo».