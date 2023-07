Kim | oggi la seconda parte delle visite medice col Bayern Ultimo passo prima dell’addio al Napoli

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ci siamo, manca davvero poco all’addio di Kim al. Ilperderà la sua fortezza in difesa, complice la clausola inserita nel suo contratto. Il difensore coreano, terminato il servizio civile, si è sottoposto allemediche di routine com ilche, secondo Fabrizio Romano, termineranno, dopo arriverà la proposta ufficiale ale l’addio. Kim Min-jae completeràlamediche, poi ilfarà scattare la clausola rescissoria colÈ l’dell’annuncio ufficiale. Kim Min-jae will complete second part of the medical tests today, then ...

Calciomercato Napoli - Addio a un passo per Kim Min Jae che ha ieri svolto la prima parte di visite mediche col Bayern Monaco, club che nelle ... come riporta il Corriere del Mezzogiorno in ...Il Milan insiste per Reijnders, la Juve si inserisce nella corsa al gioiellino dell'Udinese Samardzic, il Napoli continua la caccia al successore di Kim, l'Atalanta prende Bakker.

L'ex difensore del Napoli Fabio Cannavaro è intervenuto a La Gazzetta dello Sport: "Sono un po’ preoccupato per la perdita di Kim: il coreano è molto forte e sostituirlo non sarà facile. Detto questo ...Il giocatore sudcoreano si trasferisce al Bayern Monaco, a breve l'operazione sarà ufficializzata dal club tedesco.