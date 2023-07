Kim Gordon | il debutto solista fuori dagli schemi sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica

(Di giovedì 6 luglio 2023) Kimè stata la protagonista del live di ieri 5 luglio all’Festival, kermesse giunta alla sua ottava edizione. Con una carriera che dura da quasi quattro decenni, Kimè una delle artiste più prolifiche e visionarie in circolazione. Co-fondatrice dei leggendari Sonic Youth,si è esibita in tutto il mondo, collaborando con molte delle figure più carismatiche della musica tra cui Tony Conrad, Ikue Mori, Julie Cafritz e Stephen Malkmus. L’aspetto che ha sempre caratterizzato la sua carriera è la ritrosia ai suoni convenzionali e agli stili predefiniti. Le canzoni si scoprono mentre si srotolano, ognuna esplorando possibilità e rispettivi limiti. La sua padronanza è sorprendente, ma la curiosità artistica dirimane la chiave dietro la sua ...

