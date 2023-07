Kim-Bayern Monaco | novità sulla clausola | la vera cifra è più bassa di quella ipotizzata

(Di giovedì 6 luglio 2023) Kim al, a breve l’ufficialità. Nel frattempo emergono nuovi dettagli interessanticlausula rescissario. Notizie Mercato Napoli – Kim Min-jae si unirà aldopo aver superato la seconda parte di visite mediche previste per domani, poi firmerà un contratto quinquennale con il club bavarese del valore di sette milioni a stagione più bonus. Il sudcoreano, a malincuore, lascerà il club partenopeo dopo una sola ricca stagione in cui sono arrivati cospicui premi, lo Scudetto ed una storica qualificazione ai quarti di Champions League. Intanto emergono particolari dettaglirescissoria valida all’1 al 15 luglio, di cui l’ammontare era ancora oscuro. Secondo quanto riferito da SKY Sport larescissoria ...

Il giocatore sudcoreano si trasferisce al Bayern Monaco, a breve l'operazione sarà ufficializzata dal club tedesco.