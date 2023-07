Juventus | il Daily Mail | colloqui tra Bonucci e Newcastle | operazione possibile

(Di giovedì 6 luglio 2023) Non solo Sandro Tonali, ilè pronto a pescare ancora dalla Serie A. Ilha parlato infatti ditra Leonardoe il club inglese per untrasferimento in questa estate. Il contratto del difensore della, infatti, scadrà nella prossima stagione e i bianconeri non lo reputano intoccabile. Persi erano aperte le porte dell’Arabia Saudita o in Mls, ma il fascino della Premier League potrebbe dare nuovi stimoli al giocatore della nazionale italiana, per un’ultima avventura di una carriera ricca di successi. La situazione è in continua evoluzione ma la cessione non è affatto da escludere. SportFace.

...club arabi sono interessati a Buffon Db Torino 02/03/2021 - campionato di calcio serie A /... Ore 1o:00 - Rice all'Arsenal per 105 milioni di sterline PerMail , sia Arsenal sia West Ham ...Infine, l'apertura di Tuttosport è dedicata al sogno Milinkovic - Savic per la. La ... Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi esteri L'Equipe eStar " calciomercato.itIl Paris ...Commenta per primo Romelu Lukaku vuole tornare all' Inter , ma per il belga si apre un nuovo scenario: la. A lanciare l'indiscrezione è ilTelegraph : i bianconeri, si legge, sarebbero pronti a fare un tentativo per Big Rom , soprattutto qualora il Chelsea dovesse fare un tentativo ...L’allenatore toscano, che ha deciso di uscire dal progetto del Napoli, ha toccato diversi temi, due in particolare riguardanti la Juventus. Di conseguenza verrebbe da chiedersi per quale motivo la Juv ...La Juventus ha difficoltà ad ingaggiare giocatori come Sergej Milinkovic-Savic quindi vorrebbe prendere il talento del Real Betis La Juventus si è ...